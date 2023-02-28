28 февраля 2023, 00:23
Победительницей личного многоборья на чемпионате России по художественной гимнастике стала Попова
Анна Попова завоевала золотую медаль в личном многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике. Об этом сообщил RT.
Попова заработала 158,350 балла по итогам четырех упражнений. Мария Борисова получила 155,050 балла и заняла второе место. Третье место за Лалой Крамаренко. Она набрала 153,450 балла.
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Чемпионат России по художественной гимнастике стартовал в Москве 24 февраля. Он продлится до 5 марта.
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