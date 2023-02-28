Спорт 28 февраля 2023, 23:05 Победительницей гонки на 10 километров на чемпионате мира в Словении стала Диггинс

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Лыжница из США Джессика Диггинс победила в гонке на 10 километров свободным стилем на чемпионате мира, который проходит в Планице (Словения). Об этом сообщил RT.

Диггинс финишировала первой с результатом 23:40,8. Второй к финишу пришла представительница Швеции Фрида Карлссон с отставанием 14,0. На третьей позиции оказалась другая шведка Эбба Андерссон (+19,5).

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Чемпионат мира стартовал 21 февраля. Он продлится до 5 марта.

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