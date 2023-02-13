13 февраля 2023, 16:37
Победителями чемпионата четырех континентов в танцах на льду стали американцы Чок и Бейтс
Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс завоевали золотые медали на чемпионате четырех континентов в танцах на льду, который проходил в Колорадо-Спрингс (США). Об этом сообщил RT.
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Пара получила от судей 220,81 балла по итогам ритм-танца и произвольного танца. Второе место занял канадский дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Николая Соренсена. На третьей позиции оказалась другие представители Канады Марджори Лажуа и Захари Лага.
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