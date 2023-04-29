Спорт 29 апреля 2023, 19:06 Победителя шахматной короны определят 30 апреля после ничьей Непомнящего и Лижэня Непомнящий и Лижэнь сразятся за шахматную корону 30 марта в тай-брейке РИА «Новости»

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Определенный регламентом последний матч российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайским шахматистом Дин Лижэнем закончился ничьей. Общий счет в турнире, который проходит в Астане, стал 7:7. По правилам при равенстве очков претенденты встретятся еще раз для тай-брейка — четырех партий в быстрые шахматы. Как сообщил ТАСС, матч пройдет в ближайшее воскресенье, 30 апреля.

В последней партии россиянин играл черными фигурами. Матч завершился после 90-го хода.

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Ян Непомнящий попал в число кандидатов на шахматную корону после победы на турнире претендентов. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался продолжать игру с россиянином для защиты своего титула. Так соперником Непомнящего стал занявший на турнире второе место Дин Лижэнь.

Шахматисты также соперничают в рейтинге Мировой шахматной федерации. Непомнящий занимает вторую строчку с 2795 очками, Лижэнь расположился на третьей позиции с результатом 2788 очков.

После завершения игры призовой фонд турнира в два миллиона евро разделят между участниками. Чемпион получит 55% от суммы, а остальное отойдет проигравшему.