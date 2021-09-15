Победителем финала Кубка Балашихи по футболу стала команда «Купавна»

Определились победители финала Кубка городского округа Балашиха по футболу 2021 года. Команды вели борьбу за первенство с июня до середины сентября. Открыл финальную игру заместитель председателя Московской областной думы, второй секретарь МК КПРФ Константин Черемисов.

Первое место по итогам соревнований заняла команда футбольного клуба «Купавна», серебро досталось команде «Центр-Derby», а бронзовые медали достались команде ФК «Керамик-Павлино». Наградили спортсменов заместитель председателя Совета депутатов городского округа Балашиха Олег Зверев, депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Марк Черемисов, директор МБУК СЦКД «Рассвет» Ольга Шитикова.