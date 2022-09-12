Победителей турнира Tenzor International Cup 2022 огласили в Подмосковье | 360°

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Победителей турнира Tenzor International Cup 2022 огласили в Подмосковье

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В воскресенье, 11 сентября, завершился третий этап всероссийской серии парусных регат — открытого Кубка «Tenzor International Cup 2022», где были объявлены команды-победители. Об этом сообщило ИА НСН.

Победа досталась команде Tenzor Sport Даниила Одинцова, второе место ушло коллективу «Русских Богатырей» Игоря Рытова, третье — команде ELF/Hubex.

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«Что касается общего зачета, то подняться с четвертого на второе место дорогого стоит, и я считаю, что „Богатыри“ заслуженно выиграли, потому что по сезону они, очевидно, шли сильнее нас», — сказал Одинцов.

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В десятке сильнейших оказались «Лазурный берег», Kalina Racing Team, Tenzor Legal, ZID art Sailing Team и Eyed Mushrooms.

Гранд-финал Tenzor International Cup 2022 пройдет Баку в ноябре.

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