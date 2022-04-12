Победитель третьего сезона командного турнира по конкуру ММТ получит 5 млн рублей

Начавшийся в конце декабря 2021 года третий сезон командных турниров по конкуру MAXIMA MASTERS TEAM (ММТ) вышел на финишную прямую. На этой неделе пройдут полуфинальные и финальные испытания, в которых определится команда-победитель.

За шанс пробиться в финальные соревнования спортсмены прошли несколько этапов, в ходе которых набирали баллы, дающие шанс на прохождение в финал.

В состав сборных команд входят всадники из категорий «Дети», «Любители» и участники Серебряного Круга и Золотого Круга. В полуфинал вышли 10 составов, из которых только пять вступят в финальную борьбу за главный приз в пять миллионов рублей.

В состав команд входят лучшие всадники России, победители Чемпионатов, Кубков и Первенств России и даже тренеры сборных. Финальные соревнования пройдут с 14 по 17 апреля в комплексе Maxima Park деревни Горки Сухаревские Дмитровского городского округа.

После церемонии награждения команда-победитель сезона Maxima Masters Team даст итоговую пресс-конференцию.