Полина Гагарина споет дуэтом со своим противником на Евровидении для чемпионата мира по фигурному катанию

Уточняется, что песню турнира под названием «Circles and Squares» представят 19 февраля.

Чемпионат пройдет с 22 по 28 марта в столице Швеции — Стокгольме. В прошлом сезоне спортивное мероприятие отменили по причине распространения коронавирусной инфекции. В 2019 году в турнире, прошедшем в Сайтаме в Японии, в женском одиночном катании победила россиянка Алина Загитова.

Наши спортсмены выступят на первенстве мира «Федерация фигурного катания на коньках России» или Figure Skating Russia. По решению арбитражного суда (CAS), россиянам два года нельзя выступать под собственным флагом на масштабных международных соревнованиях.

Поп-певец Монс Сельмерлев занял первое место в Евровидении-2015 с песней Heroes.