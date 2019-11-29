Победитель боя между Емельяненко и Кокляевым получит чемпионский пояс

Победитель боксерского поединка между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым получит специальный чемпионский пояс.

«Победитель будет награжден специальным поясом», — приводит ТАСС слова представителя организаторов боя.

Назван гонорар Емельяненко и Кокляева за бой Подробнее

Бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым пройдет в Москве 29 ноября. Накануне спортсмены успели провести открытую тренировку. Предыдущий поединок, состоявшийся два года назад, не выявил победителя. Поединок начнется в 22:40 по московскому времени.

Спортсмены выступят по правилам бокса, бой пройдет четыре раунда по три минуты. Оба спортсмена получили лицензии от Федерации бокса России.

На счету Александра Емельяненко 28 побед и семь поражений в MMA, один поединок был признан ничейным. Для Михаила Кокляева этот бой станет дебютным.