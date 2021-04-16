Победа в парном фигурном катании закрепила лидерство России на ЧМ

Российская сборная упрочила свои позиции на командном чемпионате мира по фигурному катанию после короткой программы у пар. Команда России пока возглавляет турнирную таблицу. Первенство проходит японской Осаке.

Александр Галлямов и Анастасия Мишина получили 73,77 балла за прокат. Они оказались на первом месте и принесли в копилку команды России 12 баллов.

Также 12 баллов российская сборная получила благодаря танцевальному дуэту Никиты Кацалапова и Виктории Синициной. Они стали первыми и получили за прокат 130,15. Об этом сообщил «Чемпионат.com».

Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева принесли по 12 и 11 баллов соответственно. Евгений Семененко и Михаил Коляда — по шесть и восемь баллов. По последней информации, на первом месте турнирной таблицы находится Россия (73 балла), на втором — США (66), на третьем — Япония (60).

Чемпионат мира по фигурному катанию продлится до 18 апреля. В командном первенстве участвуют шесть лучших стран по рейтингу ISU. В сборные входят по два фигуриста и по две фигуристке, одна пара и один танцевальный дуэт. Спортсмены за занятые места получают от одного до 12 баллов.