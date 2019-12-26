Победа в короткой программе чемпионата России досталась Игнатову

За выступление Игнатов набрал 88,88 балла. На несколько десятых балла меньше получил Сергей Мозалев. Он оказался на втором месте турнирной таблицы.

Петр Гуменник получил третье место и 88,06 балла.

Один из фаворитов национального первенства Александр Самарин сделал несколько серьезных ошибок во время проезда, поэтому его программу оценили на 80,68 балла. Так, спортсмен занял восьмую строчку таблицы.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с четверга.