Победа над самим собой. Соревнования по бодибилдингу прошли в Дубне

Поиграть мышцами и выиграть сто пятьдесят тысяч рублей. Это призовой фонд соревнований по бодибилдингу в Дубне. На них приехали около ста атлетов, в том числе, из других стран. У этого спорта много особенностей. Еще за три месяца до соревнований участники сели на строгую диету.

Большинство спортсменов за 3 месяца до соревнований садились на строжайшую диету. Смысл ее прост: необходимо тратить в день больше калорий, чем потреблять. На деле, для этого приходится затрачивать большое количество усилий.

На турнире спортсмены соревновались в 10 номинациях. Среди них были такие, как «Бодифитнес», «Фитнес бикини», «Пляжный бодибилдинг». Как отмечают организаторы, бодибилдинг — самая многочисленная категория. Она представлена в трех видах — до 85 кг, до 95 кг и свыше 95 кг. А самая популярная номинация у зрителей — это «Фитнес бикини».

Для москвички Алисы Чернышовой дубненские соревновании стали дебютом. Она участвовала в категории «Бодифитнес». Рассказывает, что благодаря этому виду спорта, наконец поняла, что такое настоящая сила воли, и что для человека нет ничего невозможного.

«Я раньше профессионально занималась бегом, потом после беременности захотелось подкачаться, и как-то все пошло, поехало. Муж меня очень мотивировал, давай говорит, тебе понравится, у тебя получится хорошая «бикиняшка», а получилась не «бикиняшка», а «бодифитнес», — сказала Алиса Чернышева, участница соревнований.

По итогам соревнований Алиса заняла почетное второе место. Впервые, на турнире спортсмены соревновались за призы главы города. Сумма внушительная — 150 тысяч рублей.

В этом году на соревнования приехали спортсмены из многих городов России, а также из Белоруссии и Казахстана. Среди победителей есть и дубненец Павел Ланин, он смог занять первое место в номинации «Бодибилдинг» весом более 95 кг. Но, как отмечают организаторы, победа здесь не самое главное, а важно показать то, что человек одержал победу в первую очередь над самим собой.