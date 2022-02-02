«По всем фронтам будем наказывать». Боец MMA Макс Топор написал заявление в полицию на своего тренера

Боец MMA Максим «Топор» Щербаков подал заявление в полицию на своего тренера. Спортсмен обвинил Альберта Кармазяна в нападении на него после боя.

«После боя с тяжелейшими нокдаунами меня ударили при моих близких, моей жене, ни с того ни с сего исподтишка. В общественном месте — телестудии РЕН ТВ. Это, как минимум, не по закону», — заявил «360» Щербаков.

Спортсмен уточнил, что на него напал уже бывший тренер Кармазян. Он подчеркнул, что такая драка может нести серьезные последствия для здоровья. Причиной нападения, по словам Щербакова, стал проигрышный бой.

«Мне было предъявлено со стороны тренерского штаба, что я слил бой. Но я хочу сказать всем, кто считает, что я слил бой, пусть хотя бы раунд с Максом Новоселовым простоят. Он на 40 килограммов тяжелее меня, у него бэкграунд более 30 лет занятий единоборствами», — отметил Щербаков.

Он добавил, что раньше у него не было конфликтов с наставником. После нападения боец написал заявление в полицию на Кармазяна.

«По всем фронтам будем наказывать. <…> Сейчас все увидят, что это осталось безнаказанным и тоже так начнут проявляться. Зачем нам это нужно в нашем современном обществе?» — заявил спортсмен.

Источник фото: телеканал «360»

Драка произошла 28 января после боя Щербакова с Максимом Новоселовым. Боец одержал победу над Топором нокаутом. Конфликт между Щербаковым, его тренером и представителем организаторов поединка начался в раздевалке. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку. В результате Щербаков получил сотрясение мозга и перелом носа.