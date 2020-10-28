В Подмосковье прошел чемпионат России по миксфайту. Регион в топ-3 лидеров по числу наград

Бои в октагоне точно не могут быть скучными и тихими, даже если проходят в пустом зале без болельщиков. Подмосковное Видное принимает Всероссийский чемпионат по миксфайту.

В соревновании участвуют 200 спортсменов со всей страны. Из-за распространения коронавируса в стране, участники до последнего не знали — удастся ли им встретиться. В итоге, соревнование все-таки разрешили проводить, но с одним условием — в зале будут только судьи, сами участники боев и их наставники. Зрителей в зале не будет.

Источник фото: телеканал «360»

Защитную маску можно снимать только в октагоне, болеть за ребят из своего клуба- на почтительном расстоянии от восьмиугольной клетки. Продлится чемпионат по миксфайту три дня. Во второй вечер определяют лучших среди категории 18+. 11 пар спортсменов — от наилегчайшего до супертяжелого веса. Каждый, кто укладывает соперника на лопатки, получает золотой пояс и звание чемпиона России по спортивному миксфайту.

В финальный этап прошли несколько спортсменов из Подмосковья. Регион стал вторым по количеству наград. В этот вечер один золотой пояс уехал в Лыткарино, еще один — остался в Видном. Его забрал тяжеловес Денис Недашковский.

Источник фото: телеканал «360»

Недашковский провел финальный бой второго дня. Во втором раунде боец из Видного нокаутировал противника.

Третий день соревнований — последний и решающий, пройдет финал и полуфинал. Лучшие поедут на чемпионат мира по спортивному миксфайту. Пока он назначен на начало декабря, все будет зависеть от эпидемической обстановки в стране.