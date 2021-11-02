Тарханов оценил работу главного тренера сборной России по футболу Карпина

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин собрал в команду лучших футболистов. С ними он планирует провести матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022. Таким мнением поделился российский футбольный тренер Александр Тарханов, передало «Радио 1».

«Нормальный состав. Наверное, самых лучших вызвал он, кто на данном этапе есть», — сказал Александр Тарханов.

Эксперт также подчеркнул, что главным матчем для российской команды станет игра с Хорватией. Тарханов отметил, что у нашей команды есть все шансы победить сборную Кипра на своем поле, передал «Петербургский дневник».

«Кипр мы должны обыгрывать, а самая решающая игра будет с Хорватией, за первое место, второе место у нас уже есть в кармане», — сказал эксперт.