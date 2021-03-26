Пара дебютантов из России выиграла чемпионат мира по фигурному катанию

Золото чемпионата мира по фигурному катанию в Швеции досталось Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Дебютировавшие на международном турнире россияне стали первыми в соревнованиях спортивных пар.

Мишина и Галлямов в сумме набрали 227,59 балла, сообщило РИА «Новости». На втором месте — двукратные чемпионы мира из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун с результатом в 225,71 балла. Бронза досталась Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому с 217,63 балла.

Обе российских пары фигуристов тренируются у заслуженного тренера России Тамары Москвиной.

Мишина и Галлямов после короткой программы были третьими. За произвольный прокат они набрали 151,8 балла, в сумме достигнув лучшего результата.

Видео победного проката россиян на чемпионате представил Первый канал. Ролик опубликован на YouTube.

На пресс-конференции Мишина призналась, что победу на чемпионате в Стокгольме пока не осознала.

«Да, были счастливы, но это так неожиданно, что до сих пор не поняли, что произошло», — сказала фигуристка.