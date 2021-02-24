Хоккеист «Динамо» повторил установленный 50 лет назад рекорд по числу шайб

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Дмитрий Яшкин за один сезон забросил 37 шайб. Последний раз такой результат показывал Александр Мальцев в сезоне 1970/71.

Мальцев выступал за в составе московского «Динамо» с 1967 по 1984 год. Кроме того, он входил в состав сборной СССР, где был нападающим.

Дмитрий Яшкин забил 37-ю шайбу в нынешнем регулярном чемпионате. «Динамо» сыграл с «Автомобилистом», всухую разгромив противника — московский клуб победил со счетом 6:0. Яшкин забросил четвертую по счету шайбу — она оказалась в воротах соперника менее чем за минуту до первого перерыва.

Кроме Яшкина шайбы забросили Иван Игумнов, Андрей Сергеев, Андрей Миронов, Владислав Ефремов и Иван Муранов. При этом три из шести были забиты в большинстве.

Для хоккеиста это достижение стало вторым за сезон: ранее он смог побить рекорд по голам за один регулярный чемпионат для чешских хоккеистов. Он поставил рекорд 20 февраля во время матча против «Йокерита».