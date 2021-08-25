Пловец Владимир Даниленко завоевал первую для России медаль на Паралимпиаде

Пловец Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров на спине. Это первая награда российских спортсменов на Паралимпиаде в Токио.

Золото получил чилиец Альберто Абарза, серебро Габриэль Геральдо дос Сантос Араухо из Бразилии. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Телеканал добавил, что для 21-летнего Даниленко из Санкт-Петербурга это первые Паралимпийские игры в карьере. СМИ отметило, что россиянка Вероника Медчаинова оказалась пятой в финальном заплыве на 100 метров на спине в классе S2. Кроме того, женская команда России по голболу обошла Канаду со счетом 5:1.

Ранее стало известно, что первая золотая медаль Паралимпийских игр досталась австралийке Пейдж Греко. Она оказалась лучшей в соревнованиях по велоспорту на треке на дистанции 3000 метров в классе С3.

Паралимпиада в Токио официально открылась 24 августа. На церемонии присутствовал император Японии Нарухито. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября. На соревнованиях будут разыграны 539 комплектов наград в 22 видах спорта. В российской команде 241 паралимпиец.