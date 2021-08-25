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    25 августа 2021, 11:40

    Пловец Владимир Даниленко завоевал первую для России медаль на Паралимпиаде

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Пловец Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров на спине. Это первая награда российских спортсменов на Паралимпиаде в Токио.

    Золото получил чилиец Альберто Абарза, серебро Габриэль Геральдо дос Сантос Араухо из Бразилии. Об этом сообщил «Матч ТВ».

    Телеканал добавил, что для 21-летнего Даниленко из Санкт-Петербурга это первые Паралимпийские игры в карьере. СМИ отметило, что россиянка Вероника Медчаинова оказалась пятой в финальном заплыве на 100 метров на спине в классе S2. Кроме того, женская команда России по голболу обошла Канаду со счетом 5:1.

    Ранее стало известно, что первая золотая медаль Паралимпийских игр досталась австралийке Пейдж Греко. Она оказалась лучшей в соревнованиях по велоспорту на треке на дистанции 3000 метров в классе С3.

    Паралимпиада в Токио официально открылась 24 августа. На церемонии присутствовал император Японии Нарухито. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября. На соревнованиях будут разыграны 539 комплектов наград в 22 видах спорта. В российской команде 241 паралимпиец.