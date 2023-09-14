Спорт 14 сентября 2023, 18:16 Пловец Рылов заявил, что не подпишет декларации МОК ради Олимпиады

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Российский пловец и двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов заявил, что не будет подписывать никаких деклараций МОК, если это будет условием выступления на Олимпиаде. Об этом он рассказал сайту телеканала «Звезда».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские спортсмены сами примут решение, участвовать ли им в Олимпийских играх. Но Евгений Рылов ответил, что не будет выступать с осуждением определенных действий, чтобы поехать на Олимпиаду.

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«В МОК есть условие, что ты подписываешь декларацию, что мы против каких-то определенных действий. Я сразу откажусь и полечу обратно», — рассказал он.

И добавил, что МОК сделал спорт частью большой политики, и теперь приходится жить в новых условиях.

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