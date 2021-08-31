Пловец Николаев принес России золото на Паралимпиаде в Токио

Российский пловец Андрей Николаев завоевал золотую медаль в заплыве на 400 метров вольным стилем на Паралимпийских играх в Токио. Его медаль стала 23-м золотом в активе сборной РФ.

Николаев проплыл 400-метровку за 4 минуты 25,16 секунды. Вторым стал представитель Италии Альберто Амодео с результатом 4 минуты и 25,93 секунды.

Бронза досталась американцу Мэттью Торресу. Он одолел дистанцию за 4 минуты 28,47 секунды.

Пловцы выступали в категории S8 среди спортсменов с разными формами инвалидности, включая людей с церебральным параличом и ампутациями.

Это уже вторая медаль Николаева на Паралимпийских играх в Токио. До этого он стал обладателем серебряной награды в заплыве на 100 метров вольным стилем.

Россиянину 20 лет. Он уже дважды становился чемпионом мира, является двукратным победителем первенства Европы, два раза занимал второе место на ЧЕ, а также имеет бронзу в чемпионате мира. В состав паралимпийской сборной Николаев вошел в 2018 году.