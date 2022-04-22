Пловец Коротышкин высказался об отстранении Рылова от соревнований FINA

Российский пловец, олимпийский призер 2012 года, чемпион мира 2010 года Евгений Коротышкин высказался по поводу отстранения от международных соревнований по плаванию под эгидой Международной федерации плавания (FINA) Евгения Рылова. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

«Я думаю, что это момент для оспаривания в спортивном суде. Это делать нужно, но я думаю, что это бесперспективно… Сейчас я думаю, что международная федерация так сделала для того, чтобы обезопасить спортсменов от каких-либо провокаций», — сказал спортсмен.

Коротышкин добавил, что сейчас российская сборная по плаванию достаточно сильная как физически, так и духом. Даже если спортсмены не будут иметь международных стартов, они смогут составить конкуренцию друг другу.

Евгений Рылов был отстранен FINA на девять месяцев после участия в праздничном концерте в «Лужниках» в честь Дня воссоединения Крыма с Россией.