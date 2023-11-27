Спорт 27 ноября 2023, 14:17 Площадку для мотокросса построят на юге Москвы Княжевская: площадку для мотокросса построят в районе Царицыно на юге Москвы РИА «Новости»

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В Тарном проезде на юге Москвы появится площадка для мотокросса. Об этом сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

По ее словам, открытую рядом частную мотошколу площадью 1,3 гектара переместят на примыкающую территорию возле реки Чертановки. Необходимые для этого документы уже одобрили.

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Княжевская отметила, что строительство спортивных сооружений стало приоритетным направлением для Москвы.

«В целом город уделяет большое внимание развитию спортивной инфраструктуры, причем не только возводя стадионы и арены для профессиональных спортсменов, но и физкультурные комплексы для всех москвичей», — добавила она.

Так, два спортивных комплекса с бассейнами построят в Новой Москве, а еще один откроют на востоке. Всего до 2027 года в столице появится почти 20 новых спортивных объектов.