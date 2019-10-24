Площадка для воркаута появилась в Котельниках

Фристайл на брусьях, турниках и шведских стенках. В Котельниках установили площадку для воркаута. Теперь там можно будет не только заниматься каждый день, но и готовиться к соревнованиям.

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Перевороты, сальто, акробатические упражнения и силовая гимнастика — тут занимаются опытные спортсмены. Артем Торгаев с воркаутом больше года. Новую площадку оценил одним из первых.

«Отличная площадка. Очень удобные модели турников, удобный хват можно держать», — сказал Артем Торгаев, местный житель.

Сейчас в Котельниках уличным спортом занимаются около сотни человек. Есть среди них и девочки. 11-летняя Айнура не хуже мальчишек выполняет подъем-переворот и лихо делает сальто через колено. С мальчишками, говорит, интереснее. Но хочет, чтобы подруги тоже приходили в воркаут.

«У нас девочки из моего класса, они, как бы ленивые, они не хотят, им это не интересно. Они говорят, что физкультура — это бесполезно», — сказала Айнура Исираипова, местная жительница.

Гимнастические упражнения ребята сначала изучали на школьных турниках. Теперь появилась специальная площадка. Здесь и шведские стенки, разноуровневые брусья, каскады турников разной толщины, скамейки для пресса. А любители настольного тенниса могут поиграть на свежем воздухе в «пинг-понг».

Этот вид фитнеса отличается от классических тренажеров максимальной доступностью. Спортивный объект отвечает всем требованиям безопасности и установлен на специальном прорезиненном покрытии.

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«Мы сегодня открыли новую воркаут-площадку по программе губернатора в Котельниках. Конечно, необходимый элемент в данном микрорайоне Силикат. Здесь совсем недавно построили и открыли новый ФОК, новую современную хоккейную площадку. И эта воркаут-площадка — важный элемент для развития физической культуры, массового спорта в целом для Котельников в микрорайоне Силикат», — сказал Андрей Булгаков, глава г. о. Котельники.

Вместо красной ленты и ножниц — профессиональные спортсмены надували грелки и гнули сковородки. На такое торжественное открытие собрались все подростки и остались тренироваться, становиться рекордсменами.