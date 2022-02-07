Плющев предупредил об опасности игры в хоккей в масках

Бывший главный тренер мужской сборной России Владимир Плющев обсудил с «Газетой.ru» сообщение о том, что на Олимпиаде в Пекине российские хоккеистки провели часть матча с канадками в медицинских масках.

Плющев заметил, что в маске играть очень неудобно и тяжело, поскольку она затрудняет дыхание и насыщение организма кислородом. Он предупредил, что это может привести к кислородной недостаточности.

«Хоккей — это скоростно-силовая работа, большие энергозатраты и большое потребление кислорода. С девчонками могли быть всякие казусы, могла быть и кислородная недостаточность, и приступы, связанные с давлением, с работой сердечной мышцы», — обратил внимание собеседник издания.