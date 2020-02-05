Плющев оценил шансы Овечкина обойти рекорд Гретцки

За последние шесть матчей Овечкин оформил третий хет-трик и обошел на две шайбы Давида Пастрняка из клуба «Бостон». На его счету 40 забитых шайб, а также 17 передач. Сейчас он занимает первое место в рейтинге лучших снайперов сезона в НХЛ.

В матче с «Лос-Анджелесом» он забил шайбы на 54-й, 56-й и 59-й минутах игры. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Вашингтона».

Отмечается, что Овечкину осталось 196 забитых шайб до рекорда Уэйна Гретцки. Сейчас на счету россиянина 698 забитых шайб за карьеру.

Владимир Плющев рассказал, что знает Овечкина с детства, и тот «рос, как хоккеист, как боец, как лидер» и вырос в человека, способного решать «большие задачи для себя, для клуба, для своей семьи».

Заслуженный тренер признал, что «Вашингтон Кэпиталз» может завоевать еще один Кубок Стэнли. Он отметил, что в клубе, кроме Овечкина играют и другие талантливые россияне: нападающий Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов.

«У нас были игроки, которым не давали бить рекорды, у которых воровали и голы, и передачи голевые. Остается только пожелать Александру удачи. Что там и как будет — посмотрим. Он все равно вписал себя в историю мирового хоккея, и в том числе в НХЛ», — заявил Плющев, комментируя шансы Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

В рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин сейчас находится на восьмом месте, обогнав канадца Марка Мессье (694 шайбы).