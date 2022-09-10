Ученица Плющенко фигуристка Шифрина стала спортсменкой Израиля | 360°

Спорт 10 сентября 2022, 17:46 Поделиться Telegram

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Viber Ученица Плющенко фигуристка Шифрина стала спортсменкой Израиля Фигурист Плющенко подтвердил, что его ученица Шифрина будет выступать за Израиль РИА «Новости»

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Российская фигуристка Софья Шифрина будет представлять Израиль. Об этом РИА «Новости» сообщил близкий к ситуации источник.

Тринадцатилетняя спортсменка занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Она заняла на первенстве России среди фигуристов младшего возраста в старшей возрастной категории сезона-2020/21 11-е место.

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Затем сам Плющенко подтвердил сайту Teleptogramma.pro эту информацию.

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«Да, Софья будет выступать за сборную Израиля, все верно», — сказал он.

Ранее Плющенко заявил, что его бывшая подопечная Александра Трусова может считать, что их сотрудничество в прошлом ничего ей не дало. На Олимпийских играх в Пекине та выиграла серебро.

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