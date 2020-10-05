Плющенко заявил о мировом рекорде своей 12-летней ученицы. Видео

Чемпион по фигурному катанию Евгения Плющенко заявил, что его 12-летняя ученица Вероника Жилина впервые в мировой истории сумела исполнить самый сложный прыжок в фигурном катании — четверной лутц.

Видеозапись исполнения сложного элемента Плющенко опубликовал на своей странице в Instagram.

«Вероника Жилина — 4Lz. Впервые в мировой истории в 12 лет девочка прыгнула самый сложный прыжок в фигурном катании! Так держать и только вперед!» — подписал размещенный ролик Плющенко. Спортсмен также отметил хорошую работу тренера Сергея Розанова.

Вероника Жилина в 2019 году, уже владея всеми тройными прыжками, прошла отбор в группу тренера Этери Тутберидзе. Под руководством титулованного тренера девочка прыгнула свой первый четверной — сальхов. В мае 2020-го юная спортсменка перешла в академию Плющенко.

В сентябре в Instagram-аккаунте команды Этери Тутберидзе появилась переписка олимпийской чемпионки Алины Загитовой и жены Евгения Плющенко Яны Рудковской. Подпись к снимку была такая: «Никто никого не переманивает?» После этого что команда Тутберидзе, что Плющенко с женой начали делить Загитову.