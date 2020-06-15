Плющенко стал тренером сборной России по фигурному катанию

Плющенко будет заниматься с подопечными в Центре спортивной подготовки сборных команд России по дисциплине «одиночное катание». В таблице указано, что у спортсмена есть стаж работы в спортивных борных командах России — три года.

Недавно подопечной Плющенко стала чемпионка России Александра Трусова, которая ушла от своего предыдущего тренера Этери Тутберидзе со скандалом.

Издание Sports.ru считает, что фигурист попал в список тренеров именно из-за Трусовой.

«Если я включен в сборную как тренер, это великолепно, лестно, я очень рад», — цитирует Плющенко РБК.

Он считает своей главной задачей научить Трусову новым прыжкам и поменять ее хореографию.