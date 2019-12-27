Плющенко сравнил сломанный конек с настоящей катастрофой

Медведева решила продолжить участие в соревнованиях даже после такой неприятности, как сломанный конек. Этим восхитился Плющенко. От подобного никто из спортсменов не застрахован, поэтому ситуация нормальная, отметил олимпийский чемпион. Тем не менее для него обкатка — сложный процесс.

«Я новые ботинки обкатывал два месяца. Я же по два месяца их обкатывал и не мог обкатать, ноги в мясо стирал», — признался Плющенко.

По его словам, новые коньки оказалась для него в свое время «настоящей катастрофой».

Ранее на закрытой тренировке в рамках чемпионата России Медведева сломала конек — был поврежден ботинок. Фигуристке пришлось срочно менять коньки перед короткой программой национального первенства, напомнил «Царьград». Новую обувку понадобилось даже дополнительно фиксировать на ногах девушки. Несмотря на это фигуристка отработала несколько сложных элементов.