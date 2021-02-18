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    18 февраля 2021, 22:11

    Плющенко рассказал, почему Трусова пропустит Финал Кубка России

    Артур Блянихов

    Тренер фигуристки Александры Трусовой Евгений Плющенко объяснил РИА «Новости», почему его подопечная пропустит Финал Кубка России.

    Плющенко рассказал, почему Трусова пропустит Финал Кубка России

    «После чемпионата России у нее (Трусовой) была травма, поэтому она восстанавливается и готовится к чемпионату мира», — рассказал Плющенко.

    Отмечается, что турнир состоится 27–28 февраля в Москве. «Газета.ru» уточнила, что чемпионат мира по фигурному катанию намечен на конец марта. Место проведения — Швеция.