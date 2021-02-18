Плющенко рассказал, почему Трусова пропустит Финал Кубка России

Тренер фигуристки Александры Трусовой Евгений Плющенко объяснил РИА «Новости», почему его подопечная пропустит Финал Кубка России.

«После чемпионата России у нее (Трусовой) была травма, поэтому она восстанавливается и готовится к чемпионату мира», — рассказал Плющенко.

Отмечается, что турнир состоится 27–28 февраля в Москве. «Газета.ru» уточнила, что чемпионат мира по фигурному катанию намечен на конец марта. Место проведения — Швеция.