Плющенко раскритиковали за неудачный прокат Трусовой на Гран-при России

«Ангелов Плющенко» раскритиковали за плохой прокат фигуристки Александры Трусовой на Гран-при России. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что он не понимает, что делают в команде Евгения Плющенко с фигуристами, но так плохо Трусова еще никогда не выступала.

«Не знаю, что делают в „Ангелах Плющенко“, но такой Трусову мы никогда не видели. Не помню таких прокатов Александры», — заявил Ягудин в эфире Первого канала.

Он добавил, что ему очень жаль фигуристку «чисто по-человечески» и призвал ее выбросить из головы неудачное выступление.

22 ноября Александра Трусова провалила произвольную программу во время соревнований в Москве — она упала и заняла четвертое место. Победа досталась Елизавете Туктамышевой.

Трусовой сейчас 16 лет и она уже является двукратной чемпионкой мира среди юниоров и бронзовой призеркой континентального первенства. Перед началом сезона спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.