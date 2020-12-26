Плющенко уличил судей ЧР по фигурному катанию в нечестности

Тренер фигуристки Александры Трусовой Евгений Плющенко остался недоволен баллами, которые арбитры поставили за выступление спортсменки на чемпионате России.

«Саша Трусова сегодня каталась очень хорошо. На мой взгляд, это был ее лучший прокат за весь сезон, несмотря на то что она не прыгала аксель 3,5 оборота. Она сделала, отстояла все вращения, все они получили четвертый уровень. Дорожка, по-моему, немного недооценена, можно было тоже ставить высший уровень. Больше могли быть и надбавки от судей», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что, по его мнению, чуть завышенные оценки были и другим спортсменкам.

Скоро вопросы по судейству будут исходить не только от него, но и от других тренеров, заметил Плющенко.

«Что-то здесь не то, что-то неладное. Спортсменка падает с тройного акселя — и получает примерно 80 баллов. То есть если она его делает, то она набирает больше мужчин, которые в коротких программах прыгают четверные?» — добавил специалист.

Плющенко также рассказал, что его подопечная выступает на чемпионате России в Челябинске, несмотря на серьезную травму. «Саша на сегодняшний день травмирована. Катается с серьезной травмой. Тейп на задней поверхности бедра? Да, травма есть. Но мы не снялись», — рассказал тренер фигуристки. Он отметил, что Трусова сама заявила, что хочет соревноваться, и будет бороться .

По итогам своего проката короткой программы 16-летняя Александра Трусова набрала 75,76 балла. Произвольную программу спортсменки представят в субботу, 26 декабря.