Плющенко прокомментировал уход фигуристки Трусовой в его группу

По данным сайта «Газета.ru», кроме Трусовой к нему в Академию перешла Вероника Жилина. Плющенко уточнил, что у него «нет привычки переманивать фигуристов», и «это решение фигуристок, которые они принимают сами, и еще сугубо родительское».

«Я всегда открыт, со мной, как вы знаете, легко встретиться, несложно дозвониться. И сейчас звонят», — уточнил спортсмен.

Ранее российский артист Никита Джигурда на своей странице в Instagram выложил видеообращение, адресованное бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко. Он вызвал спортсмена на боксерский поединок. Джигурда выразил уверенность, что Емельяненко не побоится выйти с ним на ринг и ответит тем самым за оскорбления в адрес актера. Некоторые комментаторы оценили смелость Джигурды и его внешний вид. Ранее Джигурда вызывал на бой телеведущих Владимира Соловьева и Андрея Малахова, но из этого ничего не вышло.