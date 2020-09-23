Плющенко пригрозил штабу Тутберидзе ответными мерами за публикацию переписки с Загитовой

Евгений Плющенко возмутился действиями штаба Тутберидзе, который выложил переписку Рудковской с Загитовой. Фигурист пригрозил принять ответные меры.

Спортсмен уверен, что штаб Этери Тутберидзе «штормит». Свой гневный пост об этой ситуации он опубликовал в Stоriеs Instagram.

«Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, вы там совсем ку-ку? Вот вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы вам наконец-то стало стыдно за все ваши действия?!» — написал Плющенко.

Команда тренера Тутберидзе накануне опубликовала переписку Яны Рудковской и фигуристки Алины Загитовой, в которой Рудковская предлагала спортсменке уйти в команду Евгения Плющенко. Якобы продюсер написала Загитовой, что фигурист ее очень ждет. Но девушка от предложения вежливо отказалась.

Однако сама Рудковская сообщила «360», что с Загитовой она не переписывалась. Этери Тутберидзе пока не комментирует ситуацию. В феврале 2020 года юная чемпионка завершила спортивную карьеру. Тогда Евгений Плющенко заявил, что фигуристка испугалась конкуренции.