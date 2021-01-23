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    23 января 2021, 05:21

    Плющенко поблагодарил Тутберидзе за работу со своей ученицей Жилиной

    Валерия Шафирко

    Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поблагодарил тренера Этери Тутберидзе за работу со своей ученицей Вероникой Жилиной. Об этом сообщило издание Tatler.

    По словам олимпийского чемпиона, его воспитанница впервые в своей карьере смогла исполнить аксель в три с половиной оборота и тройной тулуп.

    «Я этим горжусь и хочу сказать большое спасибо ее предыдущему тренеру и ее маме Людмиле Николаевне Алферовой, которая работает с ней», — приводит слова Плющенко «Газета.ru».

    В октябре прошлого года Плющенко заявил, что его юная ученица Вероника Жилина впервые в мировой истории сумела исполнить самый сложный прыжок в фигурном катании — четверной лутц. Видеозапись исполнения сложного элемента олимпийский чемпион опубликовал на своей странице в Instagram.

    Вероника Жилина в 2019 году, уже владея всеми тройными прыжками, прошла отбор в группу тренера Этери Тутберидзе. Под руководством титулованного тренера юная фигуристка прыгнула свой первый четверной — сальхов. В мае 2020-го Жилина перешла в академию Плющенко.