Плющенко поблагодарил Тутберидзе за работу со своей ученицей Жилиной

По словам олимпийского чемпиона, его воспитанница впервые в своей карьере смогла исполнить аксель в три с половиной оборота и тройной тулуп.

«Я этим горжусь и хочу сказать большое спасибо ее предыдущему тренеру и ее маме Людмиле Николаевне Алферовой, которая работает с ней», — приводит слова Плющенко «Газета.ru».

В октябре прошлого года Плющенко заявил, что его юная ученица Вероника Жилина впервые в мировой истории сумела исполнить самый сложный прыжок в фигурном катании — четверной лутц. Видеозапись исполнения сложного элемента олимпийский чемпион опубликовал на своей странице в Instagram.

Вероника Жилина в 2019 году, уже владея всеми тройными прыжками, прошла отбор в группу тренера Этери Тутберидзе. Под руководством титулованного тренера юная фигуристка прыгнула свой первый четверной — сальхов. В мае 2020-го Жилина перешла в академию Плющенко.