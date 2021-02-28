Плющенко объяснил неудачный прокат Косторной подорванным иммунитетом

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная не успела восстановиться после коронавируса. Этим объясняется ее неудачное выступление в короткой программе в финале Кубка России.

Об этом сообщил по телефону РИА «Новости» двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко.

«Алена не может восстановиться до сих пор после коронавируса. А после него у нее была ангина сильная, у нее полностью подорван иммунитет. Мы долго принимали решение, выступать или нет. Я спросил у спортсменки, готова она выступить или нет, на что она ответила: „Я буду выступать в любом случае“. За что ей большое уважение», — сообщил Плющенко.

Он признался, что, может быть, ее было лучше не выпускать на лед, но спортсмены привыкли идти до конца. Тренер подчеркнул, что не видит катастрофы ни в спортивном плане, ни со здоровьем во временном осложнении после ковида. Плющенко пообещал, что не бросит Алену ни в горе, ни в радости.

«Завтра день произвольной, она будет бороться. Ей будет очень тяжело чисто физически, но она это может сделать. А мы можем пожелать ей удачи, терпения. Неудачи бывают у всех спортсменов, поэтому „хоронить“ Алену не стоит», — заявил Плющенко.

По его словам, у фигуристки вся жизнь впереди. Сейчас ей важно восстановиться, закончить турнир и двигаться дальше.

В начале февраля Алена Косторная сообщила, что не будет выступать в командном турнире Кубка Первого канала.