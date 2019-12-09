Плющенко неудачно прыгнул и устроил фонтан на льду

Российский фигурист Евгений Плющенко неудачно прыгнул во время шоу в румынском городе Клуже. Спортсмен пробил коньком трубу, из которой взметнулась струя воды.

Плющенко рассказал в Instagram, что выступление должно было состояться вечером 7 декабря, но за час до начала шоу лед не был готов, и мероприятие перенесли на следующее утро.

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«Лед нас все равно подвел», — сообщил Плющенко. По его словам, в середине арены была дыра, «которую все аккуратненько объезжали», а к концу шоу лед начал таять и трескаться.

Фигурист выступал вместе с сыном Александром. В конце шоу оба прыгнули неудачно. Плющенко, по его словам, «прыгнул, попал коньком в водяную трубку, упал», а из трубы забил фонтан.

Супруга фигуриста Яна Рудковская сообщила, что организаторы шоу решили судиться с компанией по заморозке льда.

Евгений Плющенко завершил спортивную карьеру в 2017 году. До этого он дважды становился олимпийским чемпионом и выигрывал золото на трех чемпионатах мира. Сейчас фигурист выступает с шоу Kings on Ice («Короли на льду»).

В 2009 году он женился на продюсере Яне Рудковской. В январе 2013 года у пары родился сын Александр. К весне 2019 года Александр, по словам матери, заработал около 10 миллионов рублей благодаря участию в шоу и рекламным контрактам.