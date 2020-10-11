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    11 октября 2020, 02:55

    Плющенко намекнул на заговор после проигрыша Трусовой

    Кирилл Фролов

    Тренер-фигурист Евгений Плющенко похвалил свою подопечную Александру Трусову за выступление в короткой программе Кубка России, в которой она проиграла двум ученицам Этери Тутберидзе. Он также намекнул, что фигуристку засудили.
    Плющенко намекнул на заговор после проигрыша Трусовой

    «Саша, ты большая умница. Сегодня ты сделала шаг вперед, боролась до конца!» — написал Плющенко в Instagram.

    «А твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать! — добавил он. — Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимает!»

    В мае 2020 года Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко для подготовки к новому сезону. Сейчас спортсменке 16 лет.

    По итогам первого дня турнира Трусова заняла третье место, уступив двум 14-летним ученицам Тутберидзе — Камиле Валиевой и Дарье Усачевой. От Валиевой она отстала на 10 баллов.

    На соревнованиях Трусова единственная из участниц исполнила элемент повышенной сложности — аксель в 3,5 оборота, но смазала приземление. При этом, как сообщила «Газета.Ru», баллы у спортсменки сняли не только за это. Судьи снизили оценку за комбинированное вращение и исполнение тройного флипа.

    Восьмерки и девятки за скольжение, чувство музыки и передачу образа также «являются неплохим результатом», поскольку раньше Трусова лишь «штамповала прыжки», отметило издание.