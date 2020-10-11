Плющенко намекнул на заговор после проигрыша Трусовой

Тренер-фигурист Евгений Плющенко похвалил свою подопечную Александру Трусову за выступление в короткой программе Кубка России, в которой она проиграла двум ученицам Этери Тутберидзе. Он также намекнул, что фигуристку засудили.

«Саша, ты большая умница. Сегодня ты сделала шаг вперед, боролась до конца!» — написал Плющенко в Instagram.

«А твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать! — добавил он. — Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимает!»

В мае 2020 года Трусова сменила тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко для подготовки к новому сезону. Сейчас спортсменке 16 лет.

По итогам первого дня турнира Трусова заняла третье место, уступив двум 14-летним ученицам Тутберидзе — Камиле Валиевой и Дарье Усачевой. От Валиевой она отстала на 10 баллов.

На соревнованиях Трусова единственная из участниц исполнила элемент повышенной сложности — аксель в 3,5 оборота, но смазала приземление. При этом, как сообщила «Газета.Ru», баллы у спортсменки сняли не только за это. Судьи снизили оценку за комбинированное вращение и исполнение тройного флипа.

Восьмерки и девятки за скольжение, чувство музыки и передачу образа также «являются неплохим результатом», поскольку раньше Трусова лишь «штамповала прыжки», отметило издание.