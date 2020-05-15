Плющенко договорился с хореографами «Большого театра» о сотрудничестве

По данным информагентства, спортсмен намерен работать не только с постоянными хореографами своей академии «Ангелы Плющенко», но и со специалистами, приглашенными из-за рубежа.

«К работе в академии также будут привлечены и хореографы „Большого театра“, и преподаватели современного танца. Такие договоренности уже есть, а имена и фамилии я сейчас озвучивать не буду — сначала надо выйти из самоизоляции и вернуться к тренировкам», — цитирует Плющенко RT.

Ранее фигурист решил отказаться почти от всех показательных выступлений, чтобы тренировать Александру Трусову в режиме 24/7. Спортсменка ушла от Этери Тутберидзе и перешла в академию Плющенко.

«Да, она пока не выиграла чемпионат мира и Европы, но у нее все впереди. Надеюсь, мы ее мечту воплотим в жизнь. Вызов очень серьезный. Я очень взвешенно подошел к вопросу ее тренерства. Я буду вынужден отказаться от своих каких-то шоу, туров, показательных выступлений и буду тренировать Александру», — признался Плющенко.