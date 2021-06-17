Сборная Италии обыграла Швейцарию и первой вышла в плей-офф Евро-2020.

Матч группы А прошел в Риме и завершился со счетом 3:0. Мануэль Локателли забил голы на 26-й и 52-й минутах​​​.

По итогам матча полузащитника итальянцев признали лучшим игроком матча чемпионата Европы по футболу против команды Швейцарии, сообщается на сайте УЕФА.

Локателли стал третьим в истории сборной автором дубля на чемпионатах Европы после Марио Балотелли и Пьерлуиджи Казираги.

Ранее спортивный обозреватель Виктор Шпитальник в беседе с «360» оценил игру россиян на Евро-2020 в последнем матче. Победа сборной России по футболу в матче против Финляндии — показатель, что команда смогла сыграть на результат, в случае проигрыша рискуя вылететь, сказал он.