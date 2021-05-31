Сборная России по хоккею досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира в Риге. Спорстмены завоевали путевку в четвертьфинал благодаря тому, что смогли не проиграть в основное время встречи группового этапа против Швеции.

Национальная команда страны должна была получить минимум одно очко на групповом этапе и подопечные Валерия Брагина заработали его за ничью в основное время. Третий период завершен — 2:2, пишет «Интерфакс».

Если россияне победят в овертайме или серии буллитов, то получат два балла, а проигравшая сборная — один.

Сборная Белоруссии по хоккею накануне всухую проиграла команде Швейцарии на матче предварительного этапа чемпионата мира. Встреча закончилась со счетом 0:6. По итогам всех сыгранных матчей белорусы стали последними в группе А с активом в четыре балла. Это означает, что в плей-офф они не выйдут.