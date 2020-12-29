План работ по подготовке к Евро-2020 утвердили в Санкт-Петербурге

Согласно плану, будут проведены работы по подготовке и организации фан-зон на Дворцовой и Конюшенной площадях. Помимо прочего, зоны публичного просмотра матчей появятся в городах, не принимающих матчи турнира. Уточняется, что разработана волонтерская программа, также предусмотрен комплекс мер по созданию инфраструктуры безопасности, общественного транспорта и информационных технологий.

Министр спорта Олег Матыцин отметил, что в текущем году команде комитета удалось взять ситуацию под контроль, несмотря на трудности.

«Год был сложным, но в этих условиях команда Оргкомитета смогла четко сориентироваться, не потерять темп и многое сделать для организации Евро. Уверен, мы будем также плодотворно работать, чтобы в следующем году подарить праздник жителям нашей страны — и я очень на это надеюсь!» — подчеркнул Матыцин.

Сценарий проведения Евро в Петербурге, как и в других городах, утвердят на исполкоме УЕФА в марте грядущего года.