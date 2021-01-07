Пятый этап «Дакара» выиграл экипаж Сотникова из «КАМАЗ-Мастер»

Экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды «КАМАЗ-Мастер» одержал победу в пятом этапе ралли-рейда «Дакар»-2021 в зачете грузовиков.

Следом за ним пришел к финишу белорус Алексей Вишневский из МАЗа. Замкнул тройку лидеров Антон Шибалов из «КАМАЗ-Мастер», сообщил «Интерфакс».

Сотников занял первое место благодаря 20-минутному штрафу своего партнера по команде Андрея Каргинова. Именно Каргинов пришел к финишу первым на этапе. Сотников финишировал третьим.

Трассу Сотников преодолел за пять часов 30 минут 20 секунд. Протяженность пути составила 456 километров.

Сотников таким образом становится лидером в общем зачете (20 часов 16 минут 18 секунд). Следом за ним идет Шибалов (отставание +00:33:53). Третьим стал чех Мартин Мацик на Iveco (+00:51:11).

В 2021 году 43-й по счету «Дакар» проходит на территории Саудовской Аравии. Соревнования будут длиться с 3 по 15 января.