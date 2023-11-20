Спорт 20 ноября 2023, 19:38 Пятнадцатилетний футболист «Арсенала» забил 10 мячей за один матч Юный форвард «Арсенала» Оби-Мартин забил 10 голов в ворота «Ливерпуля» IMAGO/Joshua Smith / Global Look Press

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Юный форвард академии лондонского «Арсенала» Чидози Оби-Мартин отправил 10 голов в ворота молодежной команды «Ливерпуля» в ходе чемпионата молодежной Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча между командами завершилась победой лондонцев со счетом 14:3, сообщил «Спорт-экспресс».

За время матча 15-летний Оби-Мартин забил 10 голов. В общей сложности в текущем сезоне нападающий канониров провел пять матчей в молодежной АПЛ и отметился 13 забитыми мячами. Оби-Мартин участвовал в тренировках с основным составом «Арсенала».

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Основная команда «Арсенала» после 12 матчей АПЛ набрала 27 очков и разделила второе место в турнирной таблице с «Ливерпулем». На первой строчке — «Манчестер Сити», у этого клуба на одно очко больше.

В минувшем туре «Арсенал» одержал победу над «Бернли» со счетом 3:1. Голами отметились Леандро Троссар, Вильям Салиба и Александр Зинченко. В следующем туре команде предстоит встретиться с «Брентфордом».

Накануне сборная Сербии сыграла с командой Болгарии со счетом 2:2 и вышла в финал чемпионата Европы по футболу 2024 года. Квалификационная встреча состоялась в Лесковаце.