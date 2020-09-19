Пять случаев коронавируса выявили в хоккейном «Динамо»

Председатель совета директоров «Динамо» Юрис Савицкис не отрицает данную информацию. В команде ждут окончательные результаты анализов и информацию о числе заболевших.

«Наша команда сдала тесты, теперь мы ждем результаты анализов. Пока ничего конкретного нет. Впрочем, то, что есть случаи заражения, мы понимаем. Мы пытаемся понять, сколько, что и почему», — заявил Савицкас.

По данным портала, у этих пяти представителей клуба серьезных симптомов.

«Динамо» сыграл 16 сентября в гостях у хабаровского «Амура» и проиграл со счетом 1:2. На следующий день игроки клуба вернулись в Ригу, поскольку его соперник — казахстанский «Барыс» — ушел на карантин из-за случаев COVID-19 в команде. Матч должен был пройти 18 сентября. Теперь латвийскому клубу 22 сентября предстоит домашний матч с «Торпедо» из Нижнего Новгорода

В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает 10-е место, в его активе три очка в пяти играх.

Из-за карантина перенесены пять игр финского «Йокерита». Кроме того, случаи СОVID-19 выявлены в ярославском «Локомотиве», из-за этого пришлось перенести матч команды против «Сочи».