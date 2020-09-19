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    19 сентября 2020, 18:07

    Пять случаев коронавируса выявили в хоккейном «Динамо»

    Алена Макаренко

    Как минимум пять игроков хоккейного клуба «Динамо» из Риги заразились коронавирусом. Об этом сообщил портал Sportacentrs.
    Пять случаев коронавируса выявили в хоккейном «Динамо»

    Председатель совета директоров «Динамо» Юрис Савицкис не отрицает данную информацию. В команде ждут окончательные результаты анализов и информацию о числе заболевших.

    «Наша команда сдала тесты, теперь мы ждем результаты анализов. Пока ничего конкретного нет. Впрочем, то, что есть случаи заражения, мы понимаем. Мы пытаемся понять, сколько, что и почему», — заявил Савицкас.

    По данным портала, у этих пяти представителей клуба серьезных симптомов.

    «Динамо» сыграл 16 сентября в гостях у хабаровского «Амура» и проиграл со счетом 1:2. На следующий день игроки клуба вернулись в Ригу, поскольку его соперник — казахстанский «Барыс» — ушел на карантин из-за случаев COVID-19 в команде. Матч должен был пройти 18 сентября. Теперь латвийскому клубу 22 сентября предстоит домашний матч с «Торпедо» из Нижнего Новгорода

    В турнирной таблице Западной конференции «Динамо» занимает 10-е место, в его активе три очка в пяти играх.

    Из-за карантина перенесены пять игр финского «Йокерита». Кроме того, случаи СОVID-19 выявлены в ярославском «Локомотиве», из-за этого пришлось перенести матч команды против «Сочи».

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