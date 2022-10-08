Пять поражений подряд. Московский «Локомотив» уступил «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ | 360°

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Пять поражений подряд. Московский «Локомотив» уступил «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ

«Локомотив» объявил об уходе главного тренера Циннбауэра и спортдиректора Цорна

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Московский футбольный клуб «Локомотив» сообщил об уходе главного тренера команды Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. В гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги «железнодорожники» проиграли «Сочи» со счетом 0:4. Об этом сообщило РИА «Новости».

Встреча проходила в Сочи. В составе команды хозяев отличились Жоаозиньо, он забил два гола на 67-й и 82-й минуте. Также успешно завершили атаки Кристиан Нобоа и Владислав Сарвели.

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ФК «Локомотив» распрощался с главным тренером немцем Йозефом Циннбауэром, который работал с клубом с конца июня. Должность директора клуба покинул россиянин Томас Цорн, он руководил «Локомотивом» почти год.

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После 12 туров «Локомотив» оказался на 14-м месте турнирной таблицы, поражение от сочинцев стало пятым подряд.

Сборная России по футболу улучшила свое положение, поднявшись на две строчки в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Теперь команда занимает 33-ю строчку. На первом месте находится сборная Бразилии.

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