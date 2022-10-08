Пять поражений подряд. Московский «Локомотив» уступил «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ | 360°

Спорт 08 октября 2022, 22:04 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пять поражений подряд. Московский «Локомотив» уступил «Сочи» в матче 12-го тура РПЛ «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Циннбауэра и спортдиректора Цорна Pixabay.com

Читать 360tv в

Московский футбольный клуб «Локомотив» сообщил об уходе главного тренера команды Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. В гостевом матче 12-го тура Российской премьер-лиги «железнодорожники» проиграли «Сочи» со счетом 0:4. Об этом сообщило РИА «Новости».

Встреча проходила в Сочи. В составе команды хозяев отличились Жоаозиньо, он забил два гола на 67-й и 82-й минуте. Также успешно завершили атаки Кристиан Нобоа и Владислав Сарвели.

Реклама

ФК «Локомотив» распрощался с главным тренером немцем Йозефом Циннбауэром, который работал с клубом с конца июня. Должность директора клуба покинул россиянин Томас Цорн, он руководил «Локомотивом» почти год.

Реклама

После 12 туров «Локомотив» оказался на 14-м месте турнирной таблицы, поражение от сочинцев стало пятым подряд.

Сборная России по футболу улучшила свое положение, поднявшись на две строчки в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Теперь команда занимает 33-ю строчку. На первом месте находится сборная Бразилии.

0 0 0 0 0 0