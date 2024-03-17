Спорт 17 марта 2024, 07:56 Пять очков российского хоккеиста помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу в матче с «Питтсбургом» в НХЛ РИА «Новости»

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Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях победили «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 7:4.

В составе «Пингвинз» пять очков на свой счет записал россиянин Артемий Панарин. Нападающий дважды послал шайбу в чужие ворота и сделал три результативных передачи.

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Панарин набрал уже 93 очка в нынешнем сезоне заокеанской лиги и поднялся на пятое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона по этому показателю.

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин также принял участие в матче, но результативными действиями не отметился.

«Рейнджерс» набрали 92 очка в 67 матчах и идут на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, а «Питтсбург» занимает 13-е место с 67 очками.

В январе Панарин быстрее всех в истории «Рейнджерс» добрался до 400 набранных очков.