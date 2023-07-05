Спорт 05 июля 2023, 18:59 Пять новый игроков появятся в ФК «Пари Нижний Новгород»

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В футбольном клубе «Пари Нижний Новгород» появятся пять новых игроков. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Руководство клуба подписало контракт с 24-летним болгарским защитником Матео Стаматовым, 27-летним полузащитником Александром Трошечкиным, 32-летним полузащитником Ильей Кухарчуком, 30-летним защитником Дмитрием Тихим и 29-летним защитником Дмитрием Живоглядовым.

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В сезоне 2022/2023 «Пари Нижний Новгород» смог сохранить прописку в Российской Премьер-лиге. 23 июля команда встретится с петербургским «Зенитом».