Пять иностранцев вернулись в баскетбольный клуб «Зенит»

Пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит» рассказала о возвращении в команду пяти иностранных спортсменов. Об этом написал сайт «Политика сегодня».

В клуб вернулись американские баскетболисты Алекс Пойтресс, Джордан Лойд, Тайсон Картер, Билли Бэрон, а также поляк Матеуш Понитка. После прибытия в Россию легионеры успели выступить за команду против московского ЦСКА.

Матч завершился со счетом 78:79 в пользу соперника.

О возвращении баскетболиста Джордана Микки информации пока нет. Он покинул России на фоне начала спецоперации на Украине.