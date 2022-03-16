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    16 марта 2022, 16:38

    Пять иностранцев вернулись в баскетбольный клуб «Зенит»

    Оксана Лавнюженко

    Пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит» рассказала о возвращении в команду пяти иностранных спортсменов. Об этом написал сайт «Политика сегодня».

    В клуб вернулись американские баскетболисты Алекс Пойтресс, Джордан Лойд, Тайсон Картер, Билли Бэрон, а также поляк Матеуш Понитка. После прибытия в Россию легионеры успели выступить за команду против московского ЦСКА.

    Матч завершился со счетом 78:79 в пользу соперника.

    О возвращении баскетболиста Джордана Микки информации пока нет. Он покинул России на фоне начала спецоперации на Украине.