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    23 июля 2020, 13:25

    Пять футболистов покинули ФК «Рубин»

    Алена Макаренко

    Пятеро игроков футбольного клуба «Рубин» из Казани покинули команду по итогам сезона-2019/20. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Из команды ушли защитники Константин Плиев, Николай Поярков, Пабло Сантос и нападающий Евгений Марков. У них истек срок арендных соглашений.

    Плиев и Поярков вернутся в «Ростов», Марков — в «Динамо», а Сантос — в «Брагу» Португалии.

    Из «Рубина» также уйдет защитник Владимир Гранат, у которого истек срок контракта. Он выступал за казанский клуб с лета 2017 года, за это время сыграл в 46 матчах.

    «„Рубин“ благодарит игроков за время, проведенное в нашем клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

    Марков выступил за «Рубин» на 22 матчах и забил пять голов, таким образом, став лучшим бомбардиром команды в сезоне. Плиев сыграл 13 матчей, Сантос — девять, а Поярков — семь.

    По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), «Рубин» занял 10-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

    Новости SMI.FM