Пять футболистов покинули ФК «Рубин»

Из команды ушли защитники Константин Плиев, Николай Поярков, Пабло Сантос и нападающий Евгений Марков. У них истек срок арендных соглашений.

Плиев и Поярков вернутся в «Ростов», Марков — в «Динамо», а Сантос — в «Брагу» Португалии.

Из «Рубина» также уйдет защитник Владимир Гранат, у которого истек срок контракта. Он выступал за казанский клуб с лета 2017 года, за это время сыграл в 46 матчах.

«„Рубин“ благодарит игроков за время, проведенное в нашем клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Марков выступил за «Рубин» на 22 матчах и забил пять голов, таким образом, став лучшим бомбардиром команды в сезоне. Плиев сыграл 13 матчей, Сантос — девять, а Поярков — семь.

По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), «Рубин» занял 10-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.